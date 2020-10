O Chaves vai ser investigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já instaurou um processo disciplinar ao clube. Segundo o comunicado da CD em causa está a “eventual violação” do regulamento de prevenção para a pandemia de covid-19. Isto porque, segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, o Desportivo de Chaves organizou um jantar de convívio com os jogadores e a equipa técnica.

O processo disciplinar, instaurado “por participação de outra sociedade desportiva”, disse o CD, foi enviado no dia 22 de setembro “à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”.

O delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, Gustavo Martins-Coelho explicou à Lusa no dia 11 deste mês que, depois de terem sido detetados quatro casos positivos de coronavírus no Chaves, foi adiado em cima da hora o jogo contra o Feirense.

A ARS do Norte chegou a dizer que, em conjunto com as autoridades de saúde local, regional e nacional, no dia 12 de setembro foi decidido que a “determinação de medidas cautelares que inviabilizavam a participação do referido clube no jogo do campeonato de futebol”, mas o jogo Feirense-Chaves já foi reagendado para o dia 15 de outubro.