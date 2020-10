Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 9.419 casos de covid-19 em Espanha. No total, já foram infetadas 778.607 pessoas no país vizinho. 3.227 (35%) dos novos casos foram registados em Madrid, a região mais afetada do país.

Ocorreram também 182 óbitos desde ontem, elevando assim o número total de vítimas mortais com covid-19 para 31.973.

1.280 pessoas deram entrada em hospitais nas últimas 24 horas. Em todo o país há 10.559 pessoas hospitalizadas com a doença, dos quais 1.561 pacientes em Unidade de Cuidados intensivos.