A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou esta quinta-feira que vai reunir-se com a líder da oposição da Bielorrússia Svetlana Tikhanovskaya, exilada na Lituânia e que se encontrou na terça-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Também me vou encontrar em breve com Tikhanovskaya", disse Merkel aos deputados no parlamento, sublinhando "admirar" "a coragem" das mulheres que se manifestam regularmente contra o presidente Alexander Lukashenko após a sua controversa reeleição para um sexto mandato no mês passado.

Merkel apelou a Lukashenko, cuja eleição não é reconhecida pela União Europeia, Estados Unidos e Canadá, mas é apoiada por Moscovo, para "iniciar um diálogo com a população" e "sem interferências do Leste ou do Oeste".