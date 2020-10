A ex-eurodeputada do PS e candidata às presidenciais de 2021 Ana Gomes já reagiu ao apoio oficial do PAN. Em comunicado, Ana Gomes diz-se "muito honrada" com a decisão do partido, liderado por André Silva.

"Contactos havidos com o PAN permitiram, efetivamente, identificar muitos pontos de convergência entre ideias do PAN e da minha candidatura”, começou por explicar a candidata no referido comunicado. Na lista de convergências está “a necessidade premente de defender o meio ambiente, apoiar a transição climática e melhorar os direitos de pessoas e animais”, conformou acrescentou a candidata .

Na mesma nota, Ana Gomes recorda que é militante do PS, mas que a sua candidatura deve enquadrar-se numa convergência de ideias mais alargada: "É sabido que sou militante do Partido Socialista. Mas entendo que é no quadro de uma convergência de ideias mais alargada, com cidadãos, partidos e forças políticas progressistas, que a minha candidatura a Presidente da República se deve situar. Afirmei desde logo esse propósito quando me apresentei, faz hoje precisamente três semanas”.

De realçar que o PS toma posição sobre as presidenciais a 24 de outubro em comissão nacional. Em cima da mesa está a hipótese de se dar liberdade de voto nestas eleições, sem dar qualquer apoio oficial a nenhum candidato. Este cenário deverá dividir posições no PS, designadamente, entre membros do Governo.