O PAN anunciou esta quinta-feira que vai apoiar a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.

"Vivemos um contexto muito particular que nos coloca importantes desafios, ditados pelas crises sanitária, económica e social, bem como pela emergência climática. E é precisamente em face destes desafios que a Comissão Política Nacional do PAN entendeu que o partido não poderia colocar-se à margem desta eleição. O ideário e projeto político do PAN não poderiam auto-excluir-se deste processo que ocorre num momento tão determinante para o país. Por isso e sendo esta uma eleição de pessoas e não de partidos, o PAN decide apoiar a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República”, afirmou a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real em conferência de imprensa.

A deputada acrescentou que Ana Gomes "é a única candidata progressista, humanista, europeísta e que sente a emergência climática que vivemos, que pela sua independência e pela transversalidade das suas ideias é capaz de agregar diferentes campos políticos, ativismos, gerações e diferentes sensibilidades, capaz de levar a eleição a uma segunda volta e de vencer estas eleições”.

De realçar que o Livre também vai apoiar a candidata, enquanto que o PS, o partido a que pertence Ana Gomes, só vai decidir o que fazer no próximo dia 24 de outubro em comissão nacional, o órgão máximo entre congressos.