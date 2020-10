Tão azul e tão calmo

Há diagnósticos irreversíveis. Para o bem e para o mal, já que a morte ainda não deixou de ser vista como ir desta para melhor. Melhor em quê? Certa vítima de turgências cancerígenas, ainda não por completo desenganada, resolveu experimentar um esculápio afamado que, para sua profunda surpresa, lhe aconselhou uma série diária de banhos de areia. De olhos a brilhar de esperança, o infeliz agarrou-se à bata do facultativo, quase gemendo de ilusão: “Ó doutor, e acha que isso me fará bem?!” Ao que, paciente com o seu paciente, o bom do clínico lhe explicou: “Não, meu amigo, bem não lhe fará. Mas olhe, sempre se vai habituando”. A gente também se tem habituado, e muito. Habituei-me a ver meias caras, só olhos sem nariz nem boca, habituei-me a desperdiçar beijos e abraços, habituei-me a deixar de estar com certas pessoas que talvez jamais volte a encontrar, habituei-me à solidão que reparto com o céu azul e calmo que fica por cima de mim, como aquele poema de Verlaine escrito depois de se deixar arrebatar pela paixão e desferir um par de zagalotes no jovem Rimbaud, seu amante.

