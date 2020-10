Há 2 300 ou 2 400 milhões de anos que o género Homo se afastou dos Australopitecos e existe e persiste na Terra sem precisar de uma “Educação para Cidadania” para saber usar os instrumentos e as diferenças preciosas da bendita diferença de género que existe.

Cada um, enfim, goza como pode ou quer, e isso só a ele diz respeito. O que não é tolerável é o Estado levar para a escola da República, pela cabeça, suponho, de um secretário de Estado indiferente aos traumas que estará a semear, a mixórdia. Com o ministro a rir-se na AR em vez de chorar.

Mas deixemos as frustrações e os traumas que a nossa querida extrema-esquerda cavalga, ociosa por não ter de pensar na vida a sério. Falemos na intervenção de Sérgio Sousa Pinto (SSP) no debate na SIC sobre a tal Educação Para a Cidadania. Suposto debate, aliás, porque foi, afinal, uma expressiva manifestação de inteligência, uma lição política e de carácter, que o intelectual e deputado deu ao publicista, que seguramente não aprendeu nada. Mas instruiu-nos a todos.

2. Com a descrição dos conteúdos da tal disciplina – quem foram os autores da mixórdia, os consultores, os especialistas de sexologia? –, a admirável enunciação do que deve ser uma disciplina de verdadeira Educação para a Cidadania feitas por SSP e a resposta do seu opositor com um vídeo que trouxe à memória as pirosices mais ideológicas do salazarismo, a questão deve ter ficado resolvida. Isto se houver no Governo um ministro que tenha corado de vergonha ao ver aquilo.

Na escola que deve ser do conhecimento, do espírito critico e da exigência, um vídeo a ensinar às meninas e meninos coitadinhos o que devem praticar em casa... brada aos céus!!

Só faltou um item para lhes ensinar que antes de irem para a caminha devem fazer chichi e lavar os dentes.

Ao ouvir SSP enumerar o programa percebeu-se que a coisa consegue ser ainda mais cretina do que deste Ministério se esperava. Antes do objectivo real intolerável que a roupagem não disfarça, é na aspiração e na forma chocantemente estúpida.

E que bálsamo foi ouvir SSP a enunciar o que deve ser uma imperativa, inteligente e praticável disciplina de Educação para a Cidadania! Que redentor ver na televisão inteligência, cultura, erudição, responsabilidade e coerência de ideias, segurança nos argumentos, educação, urbanidade nas palavras e no gesto.

Do outro lado ouvi indigência intelectual, agitação, pesporrência, juízos inquisitoriais de intenção, que noutros espaços televisivos intimidam ou contêm.

Sem pestanejar, SSP tratou os bois pelos nomes e respondeu ao expediente intolerável com verdades. Tranquilo, respondeu pela decência, pela liberdade, pela República. Era tempo para que alguém fizesse assim!

Do outro lado, surpreendida, a indigência engasgou-se e nunca mais se recomporia.

E embora pareça pelo silêncio à sua volta, SSP não é seguramente o último homem no PS... mas onde estão outros?

Não é o único português a situar-se na esquerda verdadeira, socialista-democrática, social-liberal. Há inúmeros resistentes e eu continuarei a ser um deles. Ao lado dele. Um homem é os seus actos e palavras, no que quer afirmar com elas. E não deixaremos mais nada do que isso.