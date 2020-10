Um grupo de migrantes ilegais está a ser procurado pelas autoridades, depois de se colocar em fuga do quartel do exército de Tavira, no Algarve, na madrugada desta quinta-feira, avança a RTP.

Segundo a estação televisiva, terão fugido cerca de 19 migrantes, que faziam parte de um grupo proveniente de Marrocos que chegou ao Algarve em setembro. O grupo conseguiu remover os acrílicos das janelas e iniciou a fuga.

Dois dos migrantes já foram detidos pela PSP e estão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).