Domingo do quilé! 15 de maio de 1927, um dia de desporto em cheio para alegrar almas de todos os gostos. Meias-finais do Campeonato de Lisboa em futebol, corridas de touros, que nesse tempo eram consideradas eventos desportivos, um Portugal-Alemanha a contar para a Taça Davis. Cáspite! Cada um escolhesse para onde se virar. Cá para nós, que enchemos estas linhas, vamos pelo ciclismo, já que a Volta a Portugal também anda aí pelas estradas, ainda que submetida aos confinamentos, que são hoje o pão nosso de cada dia.

I Edição da Volta a Portugal em Bicicleta. Seria preciso esperar por 1931 para que surgisse a segunda. Orgulhosamente organizada pelo Diário de Notícias, estava à beirinha do fim. Adivinhava-se o elegante triunfador por tudo quanto era página de jornal. A penúltima etapa terminara nas Caldas, a última ligaria as Caldas a Lisboa. Fora uma volta valente: tivera início a 26 de abril e contava com 18 etapas num total de 1958 quilómetros. Começara em Cacilhas, com os corredores a atravessarem, primeiro, o Tejo de barco, após a partida simbólica do Marquês de Pombal, e pedalando até Setúbal, onde Quirino de Oliveira, do Campo de Ourique, cortara a meta antes de todos os rivais.

