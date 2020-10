O que fizeram os americanos para merecer tão tristes candidatos?

Tivemos o primeiro debate entre os dois candidatos à Casa Branca, uma discussão caótica que só mostrou a falta de nível de ambos.

O lema de Donald Trump nas eleições de 2016 era “Make America Great Again” mas há indícios fortes de que, ao fim dos quatro anos da sua presidência, o grande país anda pelas ruas da amargura. Primeiro, foi a revelação do New York Times de que o Presidente, apesar da sua fama (e proveito) de milionário, não pagou impostos ao Estado em dez dos últimos quinze anos. A confirmar-se (e Trump negou-o mas não apresentou, como se impunha, provas que o refutassem), é uma verdadeira aberração. Logo dois dias depois tivemos o primeiro debate entre os dois candidatos à Casa Branca, uma discussão caótica que só mostrou a falta de nível de ambos. Biden acusou o seu adversário da responsabilidade das mortes pelo coronavírus e atacou-o com os incêndios da Califórnia, algo que não parece minimamente sério, uma vez que outro Presidente não poderia, em qualquer dos casos, ter feito muito diferente nem muito melhor. Trump, por seu lado, esteve igual a si próprio: arrogante, agressivo e malcriado, interrompendo constantemente o democrata com bocas e provocações grosseiras.

