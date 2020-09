Há duas modalidades de créditos em que uma parte ou a totalidade do pagamento é adiada: com carência de capital ou de capital e de juros e com diferimento de capital.

Apesar de permitirem alguma folga, estes produtos tornam o empréstimo mais caro. No crédito com carência, o consumidor adia durante um período – geralmente, no início do contrato – o pagamento de capital ou de capital e juros. Terminado o prazo, a prestação passa a conter os dois elementos.

No caso da carência de capital – a mais comum –, durante aquele tempo são pagos apenas juros, após o que o montante em dívida permanece o mesmo.

A verdade é que a carência de capital e de juros isenta o consumidor de qualquer pagamento naquele período; no entanto, terão de ser pagos mais tarde. E como há acumulação de juros sobre juros, o valor da dívida aumenta em relação ao existente. Já no crédito com diferimento, uma parte do capital contratado é paga apenas no final do prazo.