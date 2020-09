Foram diagnosticados quase 13 mil novos casos de covid-19 diários em França. Os dados revelados esta quarta-feira mostram que nas últimas 24 horas há registo de mais 12.845 infetados. No total, o país soma 563.535 diagnósticos positivos desde o início da pandemia.

As autoridades de Saúde francesas reportaram ainda a morte de mais 64 pessoas nos hospitais nas últimas 24 horas. Desta forma, são já 31.956 as vítimas mortais da pandemia no país.

Nos últimos sete dias, 3.985 doentes foram internados. Destes, 826 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.