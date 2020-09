Holanda reforça medidas de prevenção depois de subida de casos de covid-19

As novas medidas incluem o encerramento de restaurantes no máximo às 22h00, a proibição de público em eventos desportivos, a possibilidade de convidar apenas até três pessoas para uma casa particular ou o limite de capacidade de grupos até 30 pessoas em ambientes internos e 40 em ambientes externos.