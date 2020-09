O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou uma remodelação governamental que prevê para vice-primeiro-ministro o líder ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, de 71 anos, e estratega de bastidores do Governo desde que o PiS subiu ao poder em 2015, terá autoridade para supervisionar os ministérios da Defesa, Justiça e Interior.

Morawiecki fez o anúncio após uma reunião mantida com o Presidente Andrzej Duda, também próximo do PiS.

A anunciada remodelação e a entrada no Governo de Kaczynski, líder do partido Lei e Justiça (PiS), segue-se a uma crise interna entre o PiS e as formações minoritárias aliadas que integram o Executivo.

Outra alteração foi a entrada de um novo ministro da Educação, Przemyslaw Czarnek, que motivou fortes protestos no verão passado por afirmar que as pessoas LGBT "não são iguais às outras".

"Vamos proteger-nos contra a ideologia LGBT e deixar de escutar a idiotice sobre alguns direitos humanos e alguma igualdade", disse na ocasião.

A remodelação ministerial foi justificada pela necessidade de reduzir o número de ministros e tornar a governação mais eficiente.