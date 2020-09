O Ministério da Saúde espanhol apresentou esta quarta-feira às comunidades autónomas os critérios para as medidas a aplicar em todo o território nacional perante a escala de casos de covid-19. De acordo com o El País, as orientações destinam-se a cidades com mais de 100 mil habitantes e o critério para apertar medidas, que podem incluir o confinamento, encerramento de parques e reduzir lotações, incluirá não só o número de novos casos mas também a sobrecarga de cuidados intensivos e o nível de controlo das cadeias de transmissão, que será decisivo.

A instrução geral é para apertar medidas em municípios em que se ultrapasse a incidência de 500 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e quando os doentes com covid-19 representarem mais de 35% da ocupação das camas de cuidados intensivos disponíveis nos hospitais locais. Os municípios terão então 48 horas para reforçar medidas e equipas de rastreio de contactos, sendo que se estiver garantido que 90% dos infectados correspondem a surtos completamente identificados as autoridades não têm de avançar para o reforço das restrições.

Caso isso não aconteça, as medidas incluem o controlo e limitação de entradas e saídas no município, uma espécie de cerca sanitária, salvaguardando situações justificadas, como a prestação de cuidados de saúde, obrigações laborais, atividades relacionadas com ensino ou o regresso a casa. Dentro das cidades, os cidadãos poderão circular, respeitando as regras estabelecidas. As reuniões ficam limitadas a seis pessoas, sejam públicas ou privadas, excepto eventos que tenham enquadramento específico.

O El País detalha ainda que os parques infantis são fechados. Os cultos religiosos podem funcionar com um terço da lotação e os velórios passam a ter um limite de 15 pessoas ao ar livre e 10 em locais fechados. No comércio, a lotação máxima é reduzida a 50%, 60% no exterior, e a atividade desportiva em grupo pode juntar no máximo seis pessoas. Caso se avance com estas medidas, a situação é revista semanalmente e as comunidades estão obrigadas a reforçar de mediato equipas de saúde pública e rastreio de contactos.

Espanha tem registado perto de 10 mil novos casos de covid-19 por dia, numa altura em que tem também aumentado a pressão sobre os hospitais. Madrid é de novo o epicentro da epidemia e tem vindo a reforçar medidas, embora a escolha de bairros mais pobres em detrimento de outros em que também existe uma incidência elevada tem estado a suscitar críticas. Ao todo há 49 bairros madrilenos com uma incidência superior a 1000 novos casos por 100 mil habitantes e 13 não têm restrições, escreve o EL País. O El Mundo adianta que as novas regras se poderão aplicar desde já em Madrid, tendo o Governo chegado a acordo com a região autónoma na última noite, mas também noutras nove cidades com pior situação epidemiológica.

Como o SOL avançou no último fim de semana, uma metodologia idêntica está a ser desenvolvida neste momento para a Portugal pela Direção Geral da Saúde, Instituto Ricardo Jorge e academia. O plano que começou a ser gizado nas últimas semanas passa por definir indicadores que vão criar mapas de risco para os diferentes concelhos e diferentes medidas padrão a aplicar quando sejam ultrapassados determinados patamares quer em termos de incidência quer quanto ao tipo de surtos. Poderá passar também por alterar lotações, nos transportes ou comércio, medidas de confinamento local ou alterações de horários. Apesar da tendência crescente do número de casos, que acelerou este mês, a situação epidemiológica nacional está a esta altura distante da que se vive neste momento em Espanha, de novo o país com mais casos na Europa.

Segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, Espanha regista atualmente uma incidência cumulativa de 330.2 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Segue-se a República Checa, com 271,8 e França, com 232,2. Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo aproximam-se do patamar dos 200 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, enquanto que países como Reino Unido, Malta ou Islândia estão agora a acima dos 100. Portugal subiu nos últimos dias para os 90,4 casos por 100 mil habitantes na janela temporal dos 14 dias, ao nível de abril e com uma aceleração marcada na tendência de aumento de casos. Em Agosto, chegou a estar abaixo dos 40 casos por 100 mil habitantes - o curto período em que o Reino Unido, que agora já ultrapassa em número de casos a situação epidemiológica pior que a portuguesa, tirou o país da lista de destinos inseguros. Foi nessa altura que as infeções começaram a aumentar de forma mais expressiva em Espanha.