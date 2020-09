A temperatura cai e precisamos de nutrir não só a alma, mas também de aquecer o corpo por dentro. É nesta altura que também mudamos não só o nosso guarda-roupa, mas também a nossa alimentação. Começamos a deixar as saladas e os alimentos que causam o frio de dentro para fora e, consequentemente, estamos mais propensos a adoecer.

Os meses mais frios têm a ver com comer alimentos mais nutritivos e que vão equilibrar as nossas hormonas, fortalecer o nosso sistema imunológico e aumentar a nossa energia, e é tudo isto que vai fazer sentir-nos melhor e com mais resistência.

E porque nem só de sopas e abóboras vive o outono, um dos meus ingredientes de eleição é a beringela. Este versátil vegetal varia em cores do roxo-preto ao verde-pálido. Ela também vem em vários tamanhos, desde as mais comuns até às beringelas japonesas finas e variedades do Sudeste asiático, do tamanho de ervilhas. O ideal é escolher sempre beringelas brilhantes, firmes e sem manchas, que pareçam pesadas para o seu tamanho.

A beringela é conhecida por ser rica em fibras, especialmente fibra solúvel que também auxilia no controlo dos níveis de colesterol no sangue, vitamina B6 e manganês. Também contém ácido fólico, para um coração saudável, e potássio, para uma pressão arterial ideal. E ainda por cima é rica em antioxidantes.

E como quem me conhece sabe o quanto gosto de aprender e explorar, e se comida está envolvida, então, melhor ainda... por isso, enquanto experimentávamos um prato com beringelas, surgiu a conversa da beringela, e enquanto eu tentava explicar o que era um baba ghanoush, alguém da equipa mencionou vanta ko achar, aquilo a que no Nepal chamam pickles, e eu pedi que preparassem para experimentar. Adorei, é de pelo na venta e cheio de carácter como eu gosto, e ainda por cima com beringela e outros ingredientes que nos são bem familiares

Por uma longa temporada, o baba ghanoush vai ficar na prateleira.

Pickles de Beringela

Ingredientes

2 beringelas grelhadas em chama viva

1 colher de chá de açafrão-da-terra

Sal q.b.

Alho a gosto picadinho

1 cebola pequenina picadinha (use a seu gosto)

2 malaguetas vermelhas picadinhas

Flocos de piripíri q.b.

Sumo de limão a gosto

Azeite a gosto

Paprica fumada (opcional)

Folhas de coentros frescas para servir

Método

Se não utilizar o método de chama viva, coloque as beringelas inteiras e sem descascar numa assadeira e leve a forno médio. Retire do forno quando estiverem bem macias. Para saber, utilize um garfo ou um palito.

Com uma faca bem afiada e com cuidado para não despedaçar a beringela, corte-a ao meio e, com uma colher, retire todo o seu interior e descarte a casca.

Numa vasilha coloque os temperos e reserve malaguetas, alho e cebola picadinha para servir.

Adicione a beringela e sirva com folhas de coentro, piripíri, cebola e alho picadinho (eu não coloquei nem alho nem cebola).