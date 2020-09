A Inspeção-Geral da Administração Interna vai instaurar oito processos disciplinares a elementos do SEF, na sequência do inquérito que apurou as circunstâncias da morte de um cidadão ucraniano em março no aeroporto de Lisboa.

Além destes oito processos disciplinares, que se soube esta terça-feira terem sido instaurados, o ministro da Administração Interna já tinha determinado, a 30 de março, a abertura de processos disciplinares ao diretor e ao subdiretor de Fronteiras de Lisboa, ao Coordenador do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto e aos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entretanto acusados pelo Ministério Público de homicícido.

"Por despacho do ministro da Administração Interna de 30 de março, foi determinada a instauração de seis processos disciplinares, bem como de um inquérito visando apurar as circunstâncias em que um cidadão estrangeiro faleceu nas instalações do EECIT do aeroporto de Lisboa, e que levaram à detenção de três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", lia-se na nota da Inspeçãi-geral da Administração Interna, enviada na altura à agência Lusa.

Concluído o tal inquérito, determinado por Eduardo Cabrita, a juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira revela que "foram instaurados mais oito processos disciplinares a elementos do SEF".

Recorde-se que o cidadão ucraniano morreu em março passado quando estava à guarda das autoridades no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Terá sido agredido violentamente por inspetores do SEF, depois de recusar regressar à Turquia de onde tinha viajado.