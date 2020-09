Os próximos jogos da seleção portuguesa frente à Espanha e à Suécia, ambos no estádio Alvalade XXI, receberam autorização para ter público nas bancadas, avançou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através de comunicado.

"No jogo de preparação entre as seleções de Portugal e de Espanha, no próximo dia 7 de outubro, pelas 19h45, no Estádio Alvalade XXI, será autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público. No jogo oficial entre as seleções de Portugal e da Suécia, a contar para a Liga das Nações, no dia 14 de outubro, às 19h45, no Estádio Alvalade XXI, será autorizada a ocupação de 10% da lotação do estádio com público", lê-se no comunicado da FPF.

A decisão, segundo aquela entidade, surgiu "na sequência de reuniões de trabalho havidas nas últimas semanas com o Governo e a Direção-Geral da Saúde", sendo que, no final dos dois jogos, "as equipas operacionais da FPF elaborarão um relatório detalhado, que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal continental, que se reconhece de extrema importância social e económica".

Sublinhe-se que já esta tarde tinha sido anunciada a autorização para a presença de adeptos nas bancadas no jogo entre o Santa Clara e Gil Vicente, que será disputados nos açores no próximo sábado.