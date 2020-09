O Sporting oficializou, nesta terça-feira, a contratação do extremo brasileiro Bruno Tabata, por cinco milhões de euros por 50% do passe do jogador.

O futebolista de 23 anos, que nas últimas cinco temporadas jogou com a camisola do Portimonense, assinou um contrato válido com os leões para as próximas cinco épocas.

Tabata foi um dos principais jogadores na época transata do Portimonense e foi blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.