A Comunidade de Madrid proibiu, esta terça-feira, os profissionais de saúde espanhóis de darem declarações aos orgãos de comunicação social por conta própria, segundo um comunicado do governo regional, citado pelo jornal El País.

Na nota, o Governo pede aos funcionários para "nunca agirem por conta própria" e afirma que antes de qualquer entrevista estes devem entrar em contacto com a direção do seu local de trabalho, que os colocará em contacto com o responsável de comunicação da unidade de saúde para estabelecer quais as declarações que devem ser passadas para o exterior. Caso ambas as partes não cheguem a um consenso, "prevalecerá a opinião da instituição de saúde para não prejudicar o funcionamento normal do centro".

O objetivo da medida é promover "uma imagem positiva" e diminuir "qualquer impacto negativo" para a comunidade, segundo o comunicado.