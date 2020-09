A Arménia acusou esta terça-feira que a Turquia abateu um dos seus aviões militares, acusação desmentida por Ancara, apesar das alegações de que os turcos têm apoiado o Azerbaijão no combate em curso com os separatistas pró-arménios em Nagorno-Karabakh.

Um avião SU-25 arménio foi abatido por um F-16 turco vindo do território do Azerbaijão", afirmou a porta-voz do Ministério da Defesa da Arménia, Chuchan Stepanian, numa mensagem através do Facebook, especificando que o piloto arménio do aparelho "morreu como um herói".

No entanto, a Turquia respondeu de imediato negando ter abatido o avião.

"A alegação de que a Turquia abateu um caça arménio é absolutamente falsa", afirmou o diretor de comunicações da Presidência turca, Fahrettin Altun.

Desde domingo passado que as forças do enclave separatista, apoiado politicamente, economicamente e militarmente pela Arménia, um país de religião cristã ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016.