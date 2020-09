As autoridades francesas iniciaram esta terça-feira em Calais (norte de França) o desmantelamento de um acampamento onde viviam cerca de 800 migrantes, a maior operação deste género desde 2016, quando foi evacuado outro acampamento que ficou conhecido como a "Selva".

A operação arrancou, sem incidentes, ao início da manhã, com as forças policiais a isolarem a área do acampamento, localizado perto do hospital de Calais. Na zona, também foram montadas tendas da Proteção Civil local.

Cerca de duas horas após o início da operação, perto de 200 migrantes já tinham sido retirados do acampamento, de acordo com fontes oficiais citadas pela agência France-Presse (AFP), que também avançou que a polícia já tinha interpelado, até ao momento, 21 pessoas.

"Queremos evitar qualquer concentração e um novo ponto de fixação em Calais e esta zona ficará inacessível", declarou o prefeito de Pas-de-Calais, Louis Le Franc, afirmando que esta operação é a mais "importante" desde "o desmantelamento" do campo que ficou conhecido como a "Selva", onde chegaram a viver cerca de 9.000 migrantes entre 2015 e 2016.