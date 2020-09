Nas últimas 24 horas foram registados mais 7.143 novos casos de covid-19 no Reino Unido. Depois de três dias consecutivos com o número de novos casos a descer, o país apresenta uma subida - tinham sido confirmados 4.044 casos na segunda-feira. Este número representa assim o maior registo de casos diários do novo coronavírus no país, ultrapassando assim os diagnósticos positivos confirmados na passada quinta-feira, dia 24 de setembro - 6.634 Desde o início da pandemia já foram infetadas 446.156 pessoas.

Foram ainda registados mais 71 óbitos desde ontem no país liderado por Boris Johnson. O número de óbitos sofreu um aumento bastante significativo comparativamente aos dados divulgados pelas autoridades esta segunda-feira, quando foram confirmados 13 óbitos associados ao novo coronavírus. No total, já 42.071 pessoas morreram infetadas com covid-19 no país.

Neste momento, há 2.049 pessoas hospitalizadas, sendo que 297 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.