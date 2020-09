As autoridades de saúde autorizaram a presença dos adeptos no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, no Estádio de São Miguel nos Açores, para a terceira jornada da Liga NOS. Este é assim o primeiro encontro do principal escalão de futebol a ter público desde o início da pandemia.

A luz verde das autoridades de saúde obriga ao cumprimento de várias medidas, como o distanciamento obrigatório entre os adeptos no estádio: será necessário o espaçamento de quatro cadeiras entre os lugares a ocupar.

A informação foi já confirmada pelo clube anfitrião que prometeu dar mais esclarecimentos sobre a aquisição dos bilhetes e regras a cumprir.