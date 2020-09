Um abatimento do teto na estação de metro da Praça de Espanha, em Lisboa, parou a linha azul, esta terça-feira. O acidente provocou quatro feridos ligeiros, segundo declarações de uma fonte do INEM ao Diário de Notícias.

O alerta foi registado às 14h23. "Houve dois feridos muito ligeiros, que foram assistidos ainda no local e sem necessidade de deslocação ao hospital, e dois outros feridos ligeiros, que foram encaminhados para o hospital", confirmou a fonte.

As vítimas que foram transportadas para o hospital são um homem de 27, segurança do Metro de Lisboa, que sofreu um traumatismo do membro superior a partir o vidro da porta de uma carruagem para fazer sair os passageiros, e uma mulher de 54 anos que apresentou um quadro de uma crise de ansiedade. Duas mulheres, de 25 e 26 anos, foram assistidas no local por estarem também a ter uma crise de ansiedade.

Apesar de não se saber qual o motivo que provocou o acidente, estão a decorrer obras na zona da Praça de Espanha que podem estar na origem da situação.

A Linha Azul do Metro de Lisboa estará encerrada ao público durante "um a dois dias", e o transporte de substituição será assegurado pela Carris, segundo declarações de Carlos Costa, vereador do Desporto, Higiene Urbana e Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, aos jornalistas presentes no local.

notícia atualizada às 16h37