A análise genética das variantes do novo coronavírus detetadas em Portugal nos primeiros meses da epidemia revelou que uma única introdução em Portugal de uma variante idêntica à que circulava na Lombardia originou múltiplas cadeias de transmissão, que até 9/10 de abril explicavam um em cada quatro casos detetados no país. A conclusão foi apresentada ontem por João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que admitiu que as medidas tomadas em março travaram o que na região Norte e Centro foi uma disseminação massiva. A Sul, foram raros os casos desta variante, sinalizada na zona industrial do Norte, o que leva a equipa a acreditar que as medidas implementadas com o estado de emergência “estrangularam” a disseminação massiva no resto do país. Recorde-se que, nos primeiros dois meses da epidemia, a região Norte teve mais do dobro dos casos da região de Lisboa, onde os casos só começaram a aumentar a partir do final de abril e sobretudo após o desconfinamento.

O investigador explicou ainda que o vírus terá começado a circular dez dias antes de ser detetado, tendo provavelmente entrado no país por volta de 20 de fevereiro. Os primeiros casos de covid-19 foram confirmados no Porto a 2 de Março: um doentes tinha estado em Itália e outro em Espanha. Ao i, o investigador já tinha explicado que estes não terão sido os primeiros casos e nem a origem das cadeias de transmissão iniciais, já que os contactos foram logo rastreado. O INSA vai apresentar conclusões mais detalhadas que permitirão perceber que medidas foram mais eficazes, um estudo retrospetivo que permitirá “lições” para a segunda vaga ou uma futura pandemia.