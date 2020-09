Uma criança, de cinco anos, caiu, esta segunda-feira, do 9.º andar de um prédio na Tapada das Mercês, em Sintra.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citada pelo jornal Observador, a criança tinha ficado em casa com as irmãs, de seis e nove anos, enquanto os pais foram ao supermercado. Acabou por cair de uma altura de 25 metros, durante uma brincadeira na varanda do prédio.

De acordo com o Correio da Manhã, a criança, um menino, entrou em paragem cardiorrespiratória e foi alvo de manobras de reanimação. Acabou depois por ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O alerta foi dado pelas 19h09.