O advogado de António Joaquim entregou, esta segunda-feira, no Supremo Tribunal de Justiça um recurso da decisão do Tribunal da Relação, que condenou o amante de Rosa Grilo pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, avança a agência Lusa.

O recurso, elaborado pelo advogado Ricardo Serrano Vieira, defende a revogação do acórdão do Tribunal da Relação de 8 de setembro e a manutenção da absolvição do arguido, decretada em primeira instância, a 3 de março, pelo Tribunal de Loures.

"Deverão considerar-se provados apenas os factos que o Tribunal do Júri como tal considerara, declarando-se como não provados todos os factos que o Tribunal da Relação, na decisão recorrida, considerou como provados em clara oposição ao princípio 'in dúbio pro reu' [na dúvida, a favor do réu] e em oposição ao que fora decidido na primeira instância", lê-se no documento, citado pela agência noticiosa.

Recorde-se que, o Tribunal da Relação reverteu a decisão do Tribunal de Loures e condenou António Joaquim a uma pena única de 25 anos de prisão pelo homicídio de Luís Grilo.