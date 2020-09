Uma mulher, de 48 anos, ficou em estado grave depois de ser esfaqueada pelo ex-companheiro, esta segunda-feira, na Lourinhã.

Segundo fonte da GNR, citada pela agência Lusa, depois de tentar matar a mulher, o homem colocou-se em fuga e está a ser procurado pelas autoridades.

A agressão ocorreu no terminal rodoviário da Lourinhã, pelas 06h15. O homem desferiu "golpes de arma branca na face e na cabeça da vítima", que foi transportada para o Hospital de Torres Vedras com ferimentos graves.

De acordo com a força de segurança, o crime ocorreu no âmbito de "uma situação de violência doméstica que já tinha sido reportada às autoridades", estando a vítima equipada com "um botão de pânico que foi ativado quando avistou o agressor".

O suspeito, de 44 anos, com morada na Amadora, está a ser procurado pelas autoridades.

O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária.