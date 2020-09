Existem 50 idosos infetados com o novo coronavírus no Lar dos Ferroviários, no Entroncamento, distrito de Santarém, “dos quais sete estão internados e 43 isolados no lar”, disse o autarca do Entroncamento, Jorge Faria, à Lusa. No passado dia 10 de setembro, o mesmo lar já tinha registado 18 casos de funcionários com o vírus.

Dos 18 trabalhadores do lar infetados, um está internado e outros cinco já recuperaram e, por isso, regressaram ao trabalho.

O presidente da Câmara do Entroncamento explicou que, com a realização de novos testes desde a semana passada, dos 13 utentes infetados, o número passou para 50. Dos sete internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Jorge Faria afirmou que apenas um gera “alguma preocupação”, não requerendo os restantes “especiais cuidados”.

O Lar dos Ferroviários tem 75 utentes e aqueles que testaram negativo para a covid-19 estão já numa ala diferente dos infetados e as instalações já foram desinfetadas, disse o autarca. O apoio aos idosos foi reforçado com três pessoas da Cruz Vermelha e voluntários do município, pois alguns funcionários acusam já cansaço para lidar com a situação. Como uma das voluntárias disse estar infetada, mas assintomática, a Câmara vai testar todos os seus 302 trabalhadores, incluindo operacionais nas escolas, esta segunda e terça-feira “essencialmente, para dar um descanso maior a todos”.

No Entroncamento já tinham sido detetados outros casos de infeção, como no Jardim de Infância Zona Verde, em que toda a turma foi isolada e estão todos a ser testados esta segunda-feira, e na escola secundária, onde um aluno teve de ir para isolamento por estar infetado.