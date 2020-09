Um caso positivo de covid-19, pertencente a um funcionário da instituição, levou 140 crianças do jardim-de-infância da Escola Básica N.º3 de Espinho, distrito de Aveiro, a regressar a casa durante 14 dias. Além do funcionário, outro adulto e uma criança já testaram positivo ao novo coronavírus.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Pedro Louro, cordenando a Comissão Municipal de Proteção Civil, revelou à Lusa que “a autoridade local de saúde decidiu mandar para quarentena todo o pessoal não docente do jardim-de-infância, por um máximo de 14 dias, e, sem eles, a escola não tem condições para funcionar, pelo que as 140 crianças estão em casa".

Ainda assim, “a situação não é grave”, disse Pedro Louro, que explicou ainda que o novo funcionário infetado não reside no município de Espinho, “o que significa que a sua situação pessoal e os seus contactos de risco estão a ser monitorizados por outra autoridade de saúde”. Segundo outra fonte ligada à Proteção Civil, o adulto residente em Ovar.

O espaço do jardim-de-infância foi higienizado na sexta-feira e encerrado esta segunda-feira, mas os edifícios do 1.º Ciclo devem continuar a funcionar com um total de cerca de 360 pessoas (crianças, docentes e funcionários).