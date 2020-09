Uma investigação do The New York Times, lançada este domingo, afirma que Donald Trump não pagou impostos em dez anos dos últimos 15. Mesmo em 2016, ano em que foi eleito presidente dos EUA, Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais. Em 2017, voltou a pagar o mesmo valor. Tudo, segundo a publicação, devido a ter uma situação financeira complicada, marcada por dívidas de centenas de milhões de dólares.

"Não pagou qualquer imposto sobre o rendimento em 10 dos 15 anos anteriores [a 2016], em grande parte porque relatou mais dinheiro perdido do que ganho", escreve o diário norte-americano, que deixa ainda a garantia de que irá lançar, nos próximos dias, mais informações sobre os 20 anos de declarações fiscais do chefe de Estado.

Trump já reagiu à publicação e acusou o jornal norte-americano de ter partilhado uma "notícia falsa" e garantiu ter pago impostos, numa conferência de imprensa na Casa Branca, este domingo.

O presidente norte-americano prometeu que as informações sobre os seus impostos "serão todas reveladas" sem revelar quando. Apesar de ter mencionado várias vezes o assunto, Trump sempre recusou publicar as suas declarações fiscais, ao contrário dos seus antecessores, e tem processado qualquer pessoa que tenta ter acesso às mesmas.