País Rico

Já são muito menos os que votam em políticos que sejam portadores do selo de “sociedade de criadores, produtores, consumidores”, que defendem uma sociedade de liberdade máxima para produzir, competir e exportar, depositando nas opções de famílias e empresas a decisão de afetação de recursos, com um Estado mínimo mas competente, assegurando funções de soberania, regulação e proteção social.

As sondagens parecem confirmar que os portugueses preferem políticos e partidos que sejam defensores do “Estado-distribuidor”, seja do pouco que se produz, seja do muito que se pede emprestado.

E, por isso, pensam dar o voto 38% ao PS, 9% ao BE, 7% ao PCP e 4% ao PAN. Total: 58%.

E, deste modo, o PSD não vai além dos 23%, o CDS está nos 4% e, o Chega, tudo indica que se situará nos 7/10%. Total: 37%...

Esta realidade configura uma verdadeira derrota em Portugal de uma visão de sociedade moderna que nos últimos 15 anos, na China, tirou 300 milhões de pessoas da miséria, nos Estados Unidos permitiu que rapidamente, depois da crise de 2008, a economia voltasse novamente a criar milhões de empregos e a distribuir riqueza, e na Irlanda, Polónia e Estónia se atingisse um crescimento que é o triplo de Portugal.

Portugal está hoje como se os portugueses nunca tivessem esquecido a economia gizada antes de 1974. Ouve-se o primeiro-ministro e ali estão marcas do máximo de condicionamento da economia e controlo do Estado, dos mínimos de liberdade económica, para depois, a partir do Estado, se distribuir o poucochinho que se produz, gerando grupos de dependentes de quem domina o Estado e que assim mantém o poder político no país.

Alguma matriz da economia do anterior regime regressou, parece evidente que no mesmo plano dos privilegiados de outrora, garantindo o acesso dos privilegiados de hoje, tantas das vezes em quadro de venalidade averiguada e na prevalência e adaptação, mutatis mutandis, da visão da economia portuguesa do passado ao “socialismo” dos dias de hoje.

É por isso que, na conjugação deste facto com a ausência de preocupações de pôr em causa a despesa do Estado, chegamos então ao ponto. E se o Estado português andasse avisado, antes de subir impostos como por aí se anuncia – Estado que tanta auditoria contrata para saber de bancos novos e velhos – e contratasse auditorias para se conhecer a si próprio? E se tivesse uma task force para eliminar “marajás” e despesas, eliminar desperdício e, por cada euro reduzido, baixasse um euro de impostos?

Há dias soube-se que um aumento de 500 euros num salário de 1500 euros implica para uma empresa um custo superior ao aumento do salário pretensamente melhorado. Os 4 mil euros que uma empresa gasta a pagar 2 mil euros líquidos cá, em Espanha resultam em mais quase 400 euros para o trabalhador; na Irlanda, dão-lhe mais 1000 euros. Evidentemente que não há economia que resista a esta voragem e esta a razão do atraso da nossa sociedade. Donde o erro de pensar que um Governo se esgota na missão de anunciar aumentos na função pública e no salário mínimo e assim esgota a sua função de “redistribuição”.

Atente-se que a última vez que um Governo discutiu em Conselho de Ministros cortes na despesa estrutural data de 30 de abril de 2013. Nessa altura, como exemplo caricato, detetou-se numa direção-geral a existência de um subsídio para lavagem de carros que era pago a 300 motoristas.

O suplemento remuneratório tinha o valor de 43,21 euros. O subsídio para lavagem de carros era um dos mais de 2258 suplementos reportados num levantamento que foi feito em 2015, ainda no Governo do PSD/CDS. Era o quarto subsídio mais referido pelos dirigentes públicos e existia praticamente em todos os ministérios. Como se chega a esta situação num Estado sem regra nem cautela, eis a questão. E quando se discute a situação económica das famílias e das empresas portuguesas raramente se fala em opções alternativas desligadas do rendimento pelo trabalho (famílias) ou da atividade económica (empresas). Quer dizer, em Portugal nunca há palavras focadas em permitir mais rendimento disponível por redução da fiscalidade e controlo dos gastos, que fique nos bolsos dos cidadãos e das empresas.

A despesa orçamental de base zero, em que cada euro a gastar precisaria de exaustiva justificação, isso é música própria de país pobre. Mas Portugal, evidentemente, tenta fazer figura de rico.

Jurista