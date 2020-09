Devido à participação na fase final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid deu o pontapé de saída na Liga espanhola ligeiramente mais tarde mas ainda assim da melhor maneira. No Metropolitano, os colchoneros golearam (6-1) o Granada, que chegava à partida com duas vitórias nos dois encontrados disputados até então para a prova. O clube do guarda-redes português Rui Silva e do defesa Domingos Duarte, ambos titulares, começou desde cedo a sentir dificuldades, e logo aos 9 minutos sofreu o primeiro golo da partida, apontado por Diego Costa. À passagem do primeiro quarto de hora de jogo, Saul Ñiguez não conseguiu marcar ao guardião luso da marca dos onze metros. A vitória categórica acabou por ser desenhada na segunda metade, com Ángel Correa a assinar o segundo golo após assistência de João Félix. O jovem internacional português esteve ainda em destaque ao apontar o 3-0 para o conjunto de Diego Simeone. Aos 72 minutos foi a vez de Marcos Llorente – acabado de entrar para render o avançado ex-Benfica –, aumentar ainda mais a vantagem da equipa da casa. Já nos últimos cinco minutos da partida foi Luis Suárez quem teve a possibilidade de assinar uma estreia de sonho pelo clube da capital espanhola. Transferido há dias do rival Barcelona, o uruguaio foi lançado a campo aos 70 minutos e bisou na partida (aos 85 e 90+3’). Antes já tinha assistido Llorente para o 4-0. Nos nazaríes, Jorge Molina foi o autor do único golo (87’).

O Atlético de Madrid, bem como o avançado uruguaio de 33 anos, confirmaram um arranque de gala nesta época 2020/21. Os colchoneros têm o próximo desafio agendado já para quarta-feira, no terreno do Huesca, novamente a contar para o campeonato do país vizinho.

Jota e a estreia na Liga inglesa Em Inglaterra espera-se a conclusão da jornada três da Premier League na noite desta segunda-feira, e com direito a jogo grande em Anfield. O Liverpool recebe o Arsenal numa altura em que os dois clubes ainda não perderam para a competição. Nos reds, destaque para a possível estreia de Diogo Jota no campeonato inglês. O internacional português, que se transferiu do Wolverhampton há cerca de uma semana, fez na última quinta-feira o primeiro jogo pelos atuais campeões ingleses, na goleada (7-2) ante o Lincoln City, que apurou o conjunto de Jurgen Klopp para a quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa.

Ainda em solo inglês, uma referência para a difícil vitória (2-3) do Manchester United sobre o Brighton. Bruno Fernandes só garantiu o triunfo dos red devils aos 90+10, de grande penalidade, num jogo em que o plantel adversário atirou cinco bolas ao ferro. O United alcançou assim a primeira vitória no campeonato, depois de ter perdido frente ao Crystal Palace no jogo de estreia. Já o Man. City foi ontem goleado (5-2) pelo Leicester, que beneficiou de três penáltis. No final do encontro, Pep Guardiola não se alongou nos comentários acerca da iminente contratação de Rúben Dias, e disse apenas que por enquanto não sabia de nada.