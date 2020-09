O Sporting e o Rio Ave continuam na luta por um lugar na fase final da Liga Europa. As duas equipas portuguesas alcançaram na quinta-feira o playoff de acesso à prova após terem vencido os respetivos desafios, referentes à terceira pré-eliminatória da competição.

Em Alvalade, os leões ultrapassaram os escoceses do Aberdeen, com golo solitário de Tiago Tomás (aos 7 minutos). O avançado estreou-se a marcar pela equipa principal do Sporting e tornou-se ainda o segundo jogador mais novo de sempre a marcar nas competições europeias pelos leões – com 18 anos, três meses e nove dias (Litos foi o mais jovem, com apenas 17 anos).

O Sporting apresentou-se em Alvalade para o primeiro jogo da época desfalcado de nove jogadores e do seu treinador Rúben Amorim, uma vez que continuam em isolamento após terem testado positivo à covid-19.

No playoff, os leões vão receber os austríacos do LASK Linz, numa partida agendada para 1 de outubro. O LASK apurou-se para a eliminatória decisiva após ter goleado (7-0) o Dunajská Streda.

Também o Rio Ave seguiu em frente na segunda prova da UEFA, após bater os turcos do Besiktas no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, depois do 1-1 verificado no tempo regulamentar. Em Istambul, a equipa turca adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Guven Yalcin, com o Rio Ave a conseguir chegar ao empate aos 85 minutos, através de Bruno Moreira.

O Rio Ave vai encontrar o AC Milan, de Ibrahimovic e do português Rafael Leão, no playoff, fase que volta a ser decidida num só jogo, desta vez em Vila do Conde. Recorde-se que este é já o segundo desafio que a equipa de Mário Silva ultrapassa na prova europeia, depois da vitória ante o Borac, na segunda pré-eliminatória.

O Sporting e o Rio Ave procuram juntar-se ao Benfica e ao Sporting de Braga na fase de grupos da segunda prova da UEFA – os minhotos asseguraram entrada direta na competição após terceiro lugar na Liga portuguesa 2019/20; enquanto os encarnados foram relegados para a prova após derrota frente ao PAOK na terceira pré-elimiantória da Champions.

Sporting faz estreia na Liga

Ainda antes da nova final europeia, o Sporting vai fazer o primeiro jogo na I Liga.

Os leões vão jogar este domingo na ‘capital do móvel’, ante o Paços de Ferreira. Recorde-se que o conjunto verde-e-branco devia ter dado o pontapé de saída na prova no último fim de semana, com a receção ao Gil Vicente, partida adiada devido ao surto de covid-19 detetado nas duas equipas.