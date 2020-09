O ‘histórico’ do PS António Campos ainda não sabe em quem vai votar nas presidenciais, mas tem «a certeza absoluta» de que não vai dar o seu apoio a Ana Gomes. Campos explica ao SOL que a candidata tem um perfil «muito populista» e «é um bocado justiceira». Para o fundador do PS, a crise por causa da pandemia vai ser «brutal» e o país precisa de alguém com um outro perfil. António Campos considera, porém, que «foi bom Ana Gomes ter aparecido», porque «retira votos» a André Ventura. «Espero que apareçam mais candidatos», afirma.

