A GNR deteve 26 pessoas, detetou 389 infrações ao código da estrada e registou 34 acidentes nas últimas 12 horas.

Num comunicado emitido este domingo, a força de segurança revela que efetuou 26 detenções - 16 por condução sob o efeito do álcool, sete por condução sem habilitação legal e uma por posse de droga.

A GNR apreendeu ainda 18 doses de haxixe.

No mesmo período, os militares detetaram 389 infrações, das quais 139 por excesso de velocidade, 40 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 29 por falta de inspeção periódica obrigatória, seis por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório outras seis por infrações relacionadas com tacógrafos e duas por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A GNR registou ainda 34 acidentes, que resultaram em três feridos graves e 14 feridos ligeiros.