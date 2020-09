Perto de 51 mil alunos já foram colocados, o que representa um aumento de 15% face ao ano anterior. Os quatro cursos com média mais alta – acima de 19 valores - são todos ligadas às engenharias.

Aliás, no top 10 das notas dos últimos colocados apenas quatro, não são de engenharia. Veja aqui a lista.

Universidade do Porto - Engenharia e Gestão Industrial – 19,13

Instituto Superior Técnico (Lisboa) - Engenharia Aeroespacial – 19,13

Instituto Superior Técnico (Lisboa) - Engenharia Física Tecnológica – 19,13

Universidade do Porto – Bioengenharia - 19,10

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (Porto) – Medicina – 18,98

Instituto Superior Técnico Lisboa) - Matemática Aplicada e Computação – 18,83

ISEG (Lisboa) - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão – 18,75

Universidade de Coimbra – Medicina - 18,58

Instituto Superior Técnico (Lisboa) - Engenharia Biomédica - 185.8

Universidade do Porto - Engenharia Mecânica - 185.5

Por outro lado, também houve 13 cursos cursos cuja média de acesso ficou abaixo de 10, sendo que nenhum deles fica em Lisboa ou no Porto. Veja aqui a lista

Instituto Politécnico de Beja - Serviço Social – 9,5

Instituto Politécnico de Beja - Solicitadoria (regime de ensino a distância) – 9,7

Instituto Politécnico de Beja - Gestão de Empresas (regime pós-laboral) – 9,5

Instituto Politécnico de Bragança -Educação Social – 9,5

Instituto Politécnico de Bragança – Multimédia – 9,5

Instituto Politécnico de Castelo Branco - Secretariado – 9,5

Instituto Politécnico da Guarda - Educação Básica – 9,85

Instituto Politécnico da Guarda - Restauração e Catering – 9,5

Instituto Politécnico de Portalegre - Enfermagem Veterinária – 9,8

Instituto Politécnico de Santarém – Agronomia -9,9

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Design de Ambientes - 9,5

Instituto Politécnico de Viseu - Tecnologias e Design de Multimédia 9,5

Instituto Politécnico de Bragança - Ciências Biomédicas Laboratoriais – 9,9