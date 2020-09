O boletim da Direção-Geral da Saúde apresentado, este sábado, revela que foram confirmados 884 contágios nas últimas 24 horas em Portugal.

Os novos dados dão também conta de mais oito óbitos, associados à doença. Assim, no total somam-se 72.939 casos confirmados, dos quais 1.944 pessoas morreram, 47.380 recuperaram e 15 continuam internadas.

Do total de mortes, seis foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. As regiões Norte e Centro reportaram um óbito cada uma.

Dos novos casos, 472, 53%, foram diagnosticados na região de Lisboa, que corresponde a uma ligeira descida, face aos números anteriores que davam conta de 56% dos contágios na mesma região.

O Norte registou 292, a região Centro 62 casos, o Alentejo mais 20 e o Algarve mais 30. Nos Açores há mais cinco casos e mais três na Madeira.

O número de internado, ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, registou um ligeiro decréscimo, estando agora hospitalizadas 615 pessoas, menos nove do que na véspera. Nos cuidados intensivos encontram-se 85 doentes, menos um do que no balanço anterior.

Do total de infeções, registadas desde o início da pandemia, 47.380 já não estão ativos, nas últimas 24 horas mais 377 pessoas foram dadas como recuperadas.

Atualmente, há 23. 615 casos ativos de infeção e as autoridades de saúde têm 43.583 contactos em vigilância, mais 798 do que na véspera.