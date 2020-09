A Direção Geral da Saúde continua sem meios próprios suficientes para tratar os dados relacionados com a epidemia de covid-19.

Depois de um primeiro contrato assinado em junho com a Koaki Consulting, na altura por um mês, a DGS assinou em agosto um contrato com uma nova consultora, a Closer Consultoria.

Este primeiro contrato tinha a vigência de 40 dias e foi fechado por ajuste direto por 19.600 euros (mais IVA), e visava o tratamento de dados da covid-19.

Já este mês, a DGS fechou com a mesma empresa um contrato no valor de 39.200 euros (48 216 com IVA), para a elaboração do boletim epidemiológico da covid-19 nos próximos 121 dias, refere o contrato no portal Base, até ao final do ano. Dá 398 euros por boletim.

Ao SOL, a DGS esclarece que o recurso a uma nova empresa resultou da indisponibilidade da primeira face à complexidade e o aumento do volume de dados. A Direção Geral da Saúde garante que os recursos humanos da autoridade nacional de saúde têm vindo a ser reforçados e que tem estado a trabalhar em conjunto com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) de forma a assegurar estes serviços sem apoio externo, no entanto neste momento ainda são necessários. "Durante este período, justifica-se o recurso a apoio externo para a produção do relatório de situação", explica.

A privacidade do tratamento dos dados está garantida. "A empresa foi obrigada a um termo de confidencialidade e só tem acesso ao mínimo indispensável", assegura a DGS.