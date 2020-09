A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, foi uma das surpresas em Évora, ao aparecer no congresso do Chega para ‘cumprimentar’ André Ventura – de quem foi colega na JSD e no PSD.

Mas Ana Rita Cavaco tem outro amigo no Chega: Tiago Sousa Dias (com quem tem várias fotografias na sua página de Facebook), antigo militante do PSD que apoiou Rui Rio nas diretas contra Santana Lopes, que se tornou braço direito deste no Aliança e surge agora em destaque na nova direção de André Ventura – falando-se mesmo que este o poderá indicar para secretário-geral do partido.

Segundo o portal Base, a Ordem dos Enfermeiros contratou Sousa Dias – por 72 mil euros – para assessorar a criação do gabinete do Enfermeiro. A adjudicação é datada de 3 de março deste ano de 2020 e é válida por três anos.