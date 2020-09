A Liga italiana 2020/21 abriu portas no último fim de semana e o regresso da prova foi especial também fora das quatro linhas: após a luz verde dada pelo Governo italiano, a primeira jornada da Serie A contou já com a presença de público nas bancadas. No Juventus-Sampdoria, cerca de mil adeptos assistiram ao triunfo (3-0) do atual eneacampeão da competição transalpina. O emblema de Turim iniciou da melhor maneira a defesa do título, com o suspeito do costume em destaque. Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores mais ativos do encontro, tendo selado o resultado final perto do minuto 90, após remate cruzado para o poste mais distante da baliza à guarda de Audero.

Este fim de semana, o campeonato italiano promete dar que falar novamente, e mais uma vez dentro e fora de campo.

Como cabeça-de-cartaz na segunda jornada da prova pode ser encontrada a deslocação da Juve ao terreno da Roma, do treinador português Paulo Fonseca. De relembrar que o conjunto romano foi punido pelo órgão disciplinar da Liga italiana com uma derrota por 3-0 no jogo frente ao Verona, da primeira ronda da Serie A, por ter utilizado um jogador irregularmente. Dentro de campo, a partida terminou com um nulo mas a inscrição irregular do médio Amadou Diawara conduziu à derrota na secretaria.

Diawara, natural da Guiné-Conacri, fez 23 anos em julho último, mas integrava a lista de jogadores sub-22 do clube, dos quais fez parte na temporada passada.

O Roma-Juventus promete aquecer também nas bancadas. Depois do teste inicial ao regresso do público aos estádios italianos, nesta quarta-feira, o vice-ministro da Saúde do país, Pierpaolo Sileri, admitiu que “os estádios podem passar a acolher um terço da capacidade”. A confirmar-se a entrada imediata desta nova medida, isto significa que cerca de 25 mil pessoas poderão assistir à partida no Estádio Olímpico de Roma, agendada para domingo.

Atlético Madrid faz treinos individuais O Atlético de Madrid faz este domingo a estreia na Liga espanhola 2020/21, com a receção ao Granada. O clube dos portugueses João Costa, Rui Silva e Domingos Duarte é o atual líder da prova, após duas vitórias em duas jornadas (frente ao Athletic Bilbau e Alavés).

Já o clube da capital espanhola não tem tido vida fácil nos últimos tempos devido à covid-19. José María Giménez tornou-se o quinto jogador colchonero a testar positivo, depois de Angel Correa, Diego Costa, Santiago Arias e Sime Vrsaljko. Também o treinador Diego Simeone está em casa a recuperar da doença. De modo a evitar a propagação do vírus, o At. Madrid decidiu-se por treinos individuais.

Também para domingo está agendado o primeiro jogo do Barcelona na prova, ante o Villarreal. O encontro marca a estreia de Ronald Koeman no comando técnico dos blaugrana. Já o Real Madrid defronta no sábado o Real Betis – os campeões em título empataram no jogo de estreia na prova, frente à Real Sociedad.