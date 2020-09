O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou, esta sexta-feira, fazer "especulações" sobre um possível novo estado de emergência mas não rejeita o cenário e garante que as autoridades de saúde irão tomar as decisões necessárias no tempo certo.

"Ninguém tem certezas sobre isso. Há cenários. Da última vez que houve uma sessão epidemiológica foram apresentados cenários e portanto esses cenários têm muito de imprevisíveis. Depende de vários fatores", afirmou o chefe de Estado, questionado por jornalistas à margem de um evento em Faro.

"Neste momento foi decidido renovar a situação de contingência até meados de outubro e portanto vamos ver o que se passa e tenho certeza que o que for necessário decidir será decidido. Tenho a certeza que naquilo que depender de mim, do Presidente, e da relação entre o Presidente, o Governo e o Parlamento o que for necessário será decidido", garantiu.", acrescentou.

"Quando o primeiro-ministro disse que poderia ultrapassar os mil casos, muita gente ficou surpreendida e estamos agora nos 900 (899) e isso pode acontecer na próxima semana, nos próximos dias, daqui a umas semanas", referiu Marcelo. Na visão do Presidente, os portugueses devem "equilibrar a sua vida económica, o seu trabalho, a sua vida social, a sua vida escolar com a salvaguarda da vida e da saúde"