Pelo menos 20 pessoas morreram numa queda de um avião militar na cidade de Chuhuiv, no leste da Ucrânia, esta sexta-feira, segundo um comunicado do ministério do Interior ucraniano, citado pela Euronews.

O alerta foi registado às 20h50. A bordo da aeronave seguiam 28 pessoas, pilotos militares e cadetes da Universidade da Força Aérea de Kharkiv que estavam a operar num voo de treino, segundo o Governo ucraniano.

De acordo com a mesma fonte, duas pessoas encontram-se gravemente feridas e duas ainda estão por localizar.

O que motivou a queda do avião militar ainda não é de conhecimento público. "Está a ser criada uma comissão estadual para identificar todas as circunstancias e causas deste desastre. O trabalho de busca e resgate continua no local", afirma o ministério do Interior, numa nota onde expressa as suas condolências à família e amigos das vítimas.