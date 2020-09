O campeonato português regressa este fim de semana, e, agora, ao que tudo indica, a 100%. Depois do adiamento do Sporting-Gil Vicente, na ronda inaugural da prova, devido ao surto de covid-19 detetado nas duas equipas, espera-se que a segunda jornada fique integralmente concluída – os leões fazem a estreia na prova no domingo, na capital do Móvel, frente ao Paços de Ferreira. Ainda nesta sexta-feira, o Sporting de Braga abre portas à ronda dois, com a receção ao Santa Clara. Carlos Carvalhal vai tentar conduzir a equipa minhota à primeira vitória na prova, depois da derrota (3-1) ante o FC Porto, no Dragão. Por sua vez, a equipa de Sérgio Conceição prepara-se para protagonizar novamente um dos principais duelos deste fim de semana, que vai proporcionar dérbi no Bessa. Os azuis-e-brancos vão medir forças com o Boavista na noite deste sábado.

Ainda antes do confronto entre o atual campeão nacional e os axadrezados, o foco do campeonato vai estar na capital.

Jorge Jesus está em contagem decrescente para fazer a sua estreia na Luz neste regresso ao comando técnico dos encarnados. Depois da derrota (2-1) na Grécia e da vitória categórica (1-5) em Famalicão, no primeiro jogo do campeonato, o Benfica vai receber o Moreirense, na 2.ª jornada.

Embora sem público nas bancadas, os encarnados pretendem contar já com 20 sócios na tribuna presidencial da Luz. Fonte oficial do Benfica confirmou ao i que os eleitos para assistir ao encontro com os cónegos vão ser selecionados através de três critérios: 1) adeptos têm de ter o Red Pass; 2) têm de ter marcado presença em todos os jogos da época passada (antes da pandemia) e 3) os sócios mais antigos vão ter prioridade neste regresso à Luz.

Além disso, os adeptos vão ter que cumprir à risca todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), designadamente ter feito teste à covid-19.

Com o processo encaminhado, as águias esperam apenas o parecer favorável das autoridades de saúde. Caso a iniciativa seja aprovada, o Benfica pretende repeti-la em todos os jogos da equipa disputados em casa.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.