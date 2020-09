A candidata presidencial Ana Gomes convidou o antigo ministro socialista Paulo Pedroso para fazer parte da “estrutura organizativa” da sua campanha. Um convite que lhe valeu várias críticas, com destaque para as vindas do, também candidato a Belém, André Ventura, que fez questão de sublinhar, na quinta-feira, a associação do ex-militante do PS ao processo Casa Pia.

Mas a ex-eurodeputada socialista não deixou o líder do Chega sem resposta, embora não tenha referido o nome de Ventura, a mensagem que publicou no Twitter era-lhe claramente dirigida.

“Bom dia. Sobre as ultimas de aventuras e aventesmas fascistas, é seguir o conselho da Michelle Obama: “quando eles jogam baixo, mais nós jogamos alto...”, escreveu Ana Gomes no Twitter.