O Comité de Sustentabilidade da Altice Portugal – um novo órgão criado com o intuito de promover ações e iniciativas que contribuam para um desenvolvimento sustentável e para desenvolvimento da coesão económica e social do país – realizou na passada quarta-feira a sua primeira reunião, com o objetivo de preparar 2021.

O objetivo deste comité que hoje inicia formalmente os seus trabalhos passa por criar uma cultura de sustentabilidade na empresa, dar a conhecer a estratégia de sustentabilidade da operadora e envolver os colaboradores por forma a contribuírem ativamente para o projeto.

A par do Conselho Consultivo para as Relações Laborais, também ao Comité de Sustentabilidade irão juntar-se entidades e personalidades externas da sociedade civil, com o objetivo de darem o seu contributo em prol de um futuro mais sustentável e inclusivo.

Nesta reunião, que foi presidida por Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, participaram João Zúquete da Silva, chief corporate officer e coordenador do Comité de Sustentabilidade, bem como inúmeras figuras das áreas de gestão da empresa.

No final da reunião, Alexandre Fonseca partilhou as suas expectativas para este comité, fazendo um balanço do kickoff dos trabalhos deste novo órgão interno da Altice Portugal: “A sustentabilidade é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos pilares da nossa estratégia e vai continuar a ser no próximo ciclo que iremos iniciar em 2021. E, portanto, nada melhor para dar corpo a essa vertente estratégica do que definirmos uma estrutura dentro da nossa empresa que possa agora aglutinar os contributos, que possa trabalhar esses mesmos contributos numa lógica de projeto e que possa lançar aqui os alicerces para projetos, mas também para parcerias desta área da sustentabilidade. O objetivo é ser efetivamente uma área que vai agregar outros projetos e iniciativas da empresa que tenham a sustentabilidade também como um dos seus pilares e uma das perspetivas de atuação. Hoje, o grande objetivo foi dar a conhecer exatamente este plano e definir, em conjunto com os vários diretores que fazem parte deste comité e com o gabinete que tem, obviamente, como responsabilidade a gestão da área da sustentabilidade, um plano de ação”.

Já João Zúquete da Silva referiu a importância estratégica deste comité para a empresa: “Demos o kickoff com os diretores que fazem parte deste comité com o objetivo de nos reunirmos, olharmos para todas as iniciativas que estão em curso e termos uma perspetiva daquilo que foi feito até à data, como também, eventualmente, lançar novos projetos perfeitamente alinhados com a estratégia da Altice Portugal do ponto de vista da sustentabilidade”.

A sustentabilidade sempre foi uma prioridade da Altice Portugal, sendo um dos pilares intrínsecos da estratégia da empresa, a par com o investimento, a inovação, a qualidade de serviço com foco no cliente e a proximidade. Com práticas, processos, produtos e serviços inovadores, que vai desenvolvendo, transformando e aperfeiçoando, ouvindo as pessoas, parceiros, empresas e stakeholders em geral, a Altice Portugal tem pautado a sua atuação por um esforço de redução dos impactos ambientais, também com as redes de nova geração para todo o país, equipamentos energeticamente eficientes, sistemas de iluminação e de climatização inteligentes. Faz igualmente parte desta estratégia envolver todos os seus colaboradores, diretos e indiretos, parceiros e fornecedores, na filosofia de “juntos chegaremos mais longe”, com a força da união e dos valores inerentes a uma forma de ser: sustentável.

O Comité de Sustentabilidade vem agora reforçar o posicionamento da empresa perante um tema atual e de relevo para a sociedade, procurando contribuir, através da sua cadeia de valor e em linha com os princípios da sustentabilidade, para o progresso social e económico do país.