Foram encontrados mortos dez migrantes da União das Comores numa embarcação, perto de uma praia no nordeste de Mayotte, um departamento francês. As autoridades locais adiantaram esta sexta-feira que o barco tinha sido encontrado no dia anterior e que entre as vítimas estava uma criança de sete anos.

Segundo os primeiros elementos da investigação, a forte ondulação virou o barco, mas houve sobreviventes, que conseguiram deslocar-se até um recife de coral quando a maré baixou.

Estavam, no total, 24 migrantes no barco que partiu de Anjouan, ilha pertencente ao arquipélago das Comores, a 70 quilómetros de Mayotte, um dos locais mais procurados pelos habitantes da União das Comores.

Estiveram a dar apoio dois outros navios e um helicóptero no resgate.