A PSP encontrou e apreendeu, esta quinta-feira, uma mala com mais de 32 quilos de cocaína, com um valor estimado em 1,5 milhões de euros, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou, através de comunicado, que a mala foi encontrada quando a polícia patrulhava a zona das bagagens.

Depois da apreensão da mala, as autoridades encontraram no seu interior, entre outros artigos, cocaína com peso total de 32,350 quilos, que corresponderão a cerca de 161.750 doses individuais, num valor estimado superior a 1,5 milhões de euros, segundo as autoridades.

O processo já foi remetido para o Ministério Público.