Bem-estar, mal-estar e deixa estar…

Nos últimos 30, 40 anos, temos assistido a uma mudança cultural profunda, também no que respeita aos nossos valores, educação e comportamentos. Um dos reflexos mais evidentes tem a ver com a relação que os pais constroem com os filhos e de que forma crescem estes perante estas alterações. O foco passou a ser única e exclusivamente o dinheiro e, como tal, o trabalho como fonte de rendimentos. A ideia de que o bem-estar advém apenas e só de uma maior capacidade financeira, através do mostrar e do ter por ter, enraizou-se e proliferou de tal forma que quem ousa pensar diferente é usualmente catalogado e leva com o carimbo de proscrito, diferente ou estranho. A verdade é que, por esta razão, as pessoas começaram a fazer mais sacrifícios, a passar menos horas em casa e a dedicarem-se menos aos seus descendentes.

Isso gerou, como é fácil de perceber, uma mudança nas dinâmicas familiares, na gestão de expectativas e, por conseguinte, nos exemplos que são seguidos e que significam parte do processo formativo dos mais novos. Um mal-estar que se deveu à ausência e à mudança de paradigma. A mensagem que se vai passando é que todos têm que fazer de tudo para ser ricos ou famosos e que, mesmo que não se chegue a esse patamar, há que não deixar transparecer alguma fragilidade ou dificuldade. Assim têm crescido os mais novos, com o espírito incutido, não em construir e ser bem sucedido, nem no apoio aos que nos rodeiam, nem tão pouco na sofisticação da simplicidade mas sim na opulência, no apontar o dedo aos que têm menos, vendo-os como coitadinhos. E perseguindo a tentação das luzes da ribalta, ora seja na televisão e nas revistas ou, mais recentemente, no estrelato das redes sociais.

Essa descompensação refletida na ausência de tempo de qualidade entre pais e filhos começou a ser compensada com bens materiais. Para a criança não chorar nem chatear mete-se um telemóvel à frente, para o menino não causar problemas compra-se a consola para parar quieto. Trocaram-se passeios no jardim e viagens em família por máquinas que captam a atenção. Mas trocou-se, acima de tudo, o respeito pelo ego. Antigamente se o filho aparecia em casa com um recado do professor ouvia das boas e era obrigado a ir no dia seguinte pedir desculpa e a mudar o comportamento, senão a coisa azedava. Hoje em dia se o filho chega a casa com um recado quem ouve é o professor, porque ninguém pode tocar nos meninos, coitadinhos. A razão é o ego, porque atingir os meninos é de certa forma atingir os pais e mostrar-lhes o seu espelho e o seu falhanço educacional. E é precisamente isso que eles preferem não ver, continuando num regime de deixa estar.

Este processo de desresponsabilização das crianças criou um problema complexo na sociedade. Hoje em dia os pais vivem em função não das necessidades dos filhos, mas dos comparativos que eles fazem com os colegas da escola. Se o outro tem, eu tenho que ter um mais à frente. Se um vai receber amanhã, eu quero ter hoje. Antigamente, percebíamos quando não podíamos ter uma coisa. Entendíamos as dificuldades dos nossos pais e jogávamos em equipa. Mesmo que quiséssemos algo, era-nos explicado que não podíamos ter e nós, mesmo que momentaneamente tristes, interiorizávamos. Agora não, se querem ter uma coisa, têm que ter mesmo. Nem percebem o valor dela nem o esforço que isso vai exigir. E se não a tiverem revoltam-se contra os pais, contra os amigos que têm, contra a sociedade e, pior ainda, contra eles próprios. Isso deixa marcas para o futuro. A culpa é de quem alterou as rotinas e mudou as prioridades. Quem achou que comprava tempo, quem achou que comprar fosse o que fosse resolvia o problema. Mas há coisas que não se compram…